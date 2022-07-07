"Аэрофлот" запустит дополнительный рейс в Ташкент с 16 июля

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

"Аэрофлот" запустит дополнительный ежедневный рейс из Москвы в Ташкент с 16 июля. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Между городами будет летать самолет Airbus A320.

Новый рейс дополнит маршрутную сеть в города Узбекистана. Она уже включает полеты из Москвы в Ургенч, Бухару и Самарканд.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" возобновит рейсы на турецкие курорты Бодрум и Даламан с середины июля. Отмечается, что рейсы в Бодрум будут выполняться ежедневно, в Даламан – по понедельникам, четвергам и воскресеньям. На всех рейсах будут задействованы самолеты Airbus A320.