В мире заканчивается эпоха дешевой авиации – СМИ

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В мире идет стремительное увеличение цен на авиабилеты, а эпоха дешевой авиации уходит в прошлое. Об этом сообщает газета "Известия".

В частности, китайские авиакомпании увеличивают топливную надбавку в билетах из-за увеличения цен на нефть. При этом с 5 июля она достигнет 200 юаней, или 1 600 рублей. Аналогичным образом растут и цены на билеты в других странах Восточной Азии.

Кроме того, в США стоимость авиабилетов выросла на 18,6% по сравнению с мартом. Это является абсолютным рекордом месячного роста цен. Подорожание связано с увеличением стоимости топлива на 150%. Повлияло на цены и количество мест в американской авиации. Их число на 6% уступает допандемийным показателям. Компании также страдают от острой нехватки пилотов и бортпроводников. При этом особенно остро проблема стоит на внутренних линиях США из-за высокого спроса.

Стремительно повышаются цены на билеты и в Европе. Это также связано с высоким спросом, так как из-за пандемии многие люди не могли пользоваться авиацией в течение последних двух лет. Отмечается, что проблема может обостриться, так как значительную часть своей нефти Европа закупала у России.

Кроме того, отечественным авиакомпаниям принадлежит множество слотов в европейских аэропортах. Через некоторое время они должны будут их освободить, так как требуется загрузка как минимум 70%, чтобы слот сохранялся в собственности авиалинии.

Ранее сообщалось, что в России ожидается появление девелоперов, специализирующихся на строительстве курортных объектов. По данным экспертов, в настоящее время в стране наблюдается дефицит курортной недвижимости, оцениваемый примерно в 2 миллиона квадратных метров.

