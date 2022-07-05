В России могут появиться спецзастройщики курортов

Фото: depositphotos/Soloviev_andrey

В России ожидается появление девелоперов, специализирующихся на строительстве курортных объектов. Об этом сообщает газета "Известия".

По данным экспертов, в настоящее время в стране наблюдается дефицит курортной недвижимости, оцениваемый примерно в 2 миллиона квадратных метров. Речь идет о гостиницах с развитой инфраструктурой, виллах, апартаментах, конгресс-центрах и площадках для активного и спокойного отдыха.

В связи с этим данное направление является привлекательным для крупных компаний, однако для реализации проектов в курортной сфере они должны располагать достаточным административным ресурсом на месте. По информации газеты, основными курортными девелоперами могут стать "ГК "Самолет", "РКС Девелопмент", ГК "Алеан" и другие.

"Стратегия развития курортной недвижимости обычно формируется у крупных федеральных игроков, в портфеле которых уже есть гостиничные объекты", – заявили в банке ДОМ.РФ.

По словам замглавы департамента стратегического консалтинга Nikoliers Евгении Тучковой, в июле отмечается очень высокий спрос на курортную недвижимость на юге России. Из-за серьезного дефицита предложения цены в наиболее качественных отелях достигают 50–70 тысяч рублей за ночь.

Как отметила руководитель отдела стратегического консалтинга CORE.XP Марина Гордеева, дефицит предложения не может быть устранен за год-два. Коммерческий директор застройщика "Сочи-Парк пять плюс" Елена Кабешева полагает, что для преодоления этой ситуации потребуется от 10 до 15 лет.

Ранее сообщалось, что новый курортный город на 50 тысяч жителей планируется построить на западном побережье Крыма в 2023 году. По словам главы республики Сергея Аксенова, он будет возведен в окрестностях Николаевки в Симферопольском и Сакском районах. Он отметил, что в строительстве уже заинтересованы группы предпринимателей.

