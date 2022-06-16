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Ростуризм запускает программу по созданию некапитальных эко-отелей. Ее планируется распространить на всю страну, сообщила глава ведомства Зарина Догузова на Петербургском международном экономическом форуме.

"Мы в этом году придумали вместе с регионами и запустили большую программу создания эко-отелей, которые строятся по модульным технологиям. <…> Я буду ее предлагать распространить на всю страну и сделать ежегодной", – отметила Догузова.

Ранее Ростуризм расширил географию летней чартерной программы в регионы РФ. Среди направлений – Камчатка, Чечня, Алтай, Карелия, Тюменская область, Бурятия и другие.

С 1 августа для туристов будут доступны чартерные туры в Калининград. Также в течение всего летнего сезона продолжат осуществляться чартерные полеты в Дагестан и Татарстан.

Кроме того, до этого Ростуризм начал прорабатывать вопрос введения нулевой ставки НДС для российских туроператоров по аналогии с гостиничным бизнесом.

Сообщалось, что нулевой НДС для гостиничного бизнеса начнет действовать с 1 июля. Данная мера коснется нескольких категорий объектов размещения: для уже работающих отелей нулевая ставка будет установлена на ближайшие 5 лет, а для новых гостиниц – на пять лет с момента их открытия.