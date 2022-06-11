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Москва 24

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Туризм

10:04

Москва возглавила рейтинг популярных туристических направлений в РФ на 11-13 июня

туризм

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва стала самым популярным направлением для путешествий на период праздничных выходных 11-13 июня, свидетельствуют данные туристического сервиса Russpass.

В пятерку популярных туристических направлений также вошли Санкт-Петербург, Татарстан, Нижегородская и Владимирская области, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"В Москву традиционно на праздничные выходные в июне приезжает много гостей. Благодаря цифровому сервису Russpass туристам удобно планировать свое путешествие. Там можно купить билеты и забронировать гостиницу, подобрать экскурсии, составить индивидуальные маршруты", – приводятся слова Сергуниной на портале мэра и правительства Москвы.

Она отметила, что этим летом наибольшей популярностью пользуются прогулки по городским паркам и музеям-усадьбам. В Russpass, по словам Сергуниной, наиболее популярными маршрутами в столице стали "Архитектурная прогулка по ВДНХ", "Знакомство с Царицыно", "Прогулка по "Зарядью", "Выходной в русском Версале" и "Москва в деталях: прогулка по Парку Горького".

Ранее сообщалось, что каждый пятый турист, который приобрел железнодорожные билеты на июньские праздники, поедет в Москву.

В компании Tutu.ru проанализировали продажи железнодорожных билетов с 9 по 12 июня и заметили, что 21,6% россиян в это время планируют посетить российскую столицу. Далее следует Санкт-Петербург – в него поедут 12,7% туристов.

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