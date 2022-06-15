Путин поручил поработать механизм компенсации детских путевок для многодетных семей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Владимир Путин поручил правительству РФ и властям регионов до 15 июля проработать механизм компенсации до 50% стоимости детских туристических путевок для многодетных семей. Соответствующий документ размещен на сайте Кремля.

"Проработать механизм софинансирования субъектами РФ дополнительного возмещения гражданам, приобретающим путевки в организации отдыха и оздоровления детей, до 50% стоимости оплаченного туристского продукта для детей из многодетных семей в случае внедрения такой программы субъектами РФ", – указано в поручении президента РФ.

Отмечается, что соответствующий документ был утвержден Путиным по результатам заседания Госсовета, которое состоялось 25 мая.

Ранее Ростуризм сообщил о досрочном завершении продажи путевок по программе детского кешбэка из-за почти полной загрузки лагерей. Окно продаж будет закрыто 15 июня. По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, в 2022 году динамика спроса на путевки по программе детского кешбэка вдвое превысила показатели 2021 года.