Глава Ростуризма прокомментировала выход России из Всемирной туристской организации

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Россия остается на международной туристической арене и по-прежнему открыта к диалогу со всеми странами, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова, комментируя выход РФ из Всемирной туристской организации.
Она подчеркнула, что Россия продолжит сотрудничество с зарубежными коллегами, а также продолжит развивать международный туризм наряду с внутренним.
"По многим популярным зарубежным направлениям отдыха наших граждан мы находимся на постоянной связи с нашими коллегами, поддерживаем хорошие рабочие контакты. Совместно решаем все возникающие в текущих условиях сложности", – написала Догузова в своем телеграм-канале.
В пятницу правительство РФ распорядилось принять предложение министерства иностранных дел России о выходе из Всемирной туристской организации. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин.
Ранее сообщалось, что в Ростуризме разработали 133 маршрута для автомобильных путешествий по России. В список вошли Золотое кольцо, Карелия, Кольский полуостров, Крым, Северный Кавказ, Сибирь, Урал и другие регионы. Запланировать автотур можно на лето, а также на ближайшие выходные, чтобы за несколько дней посетить находящиеся поблизости города и достопримечательности.
МИД России подтвердил выход страны из Всемирной туристской организации
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