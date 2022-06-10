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Россия заявила о выходе из Всемирной туристской организации. Соответствующее распоряжение подписал председатель кабмина РФ Михаил Мишустин.

"В соответствии со статьей 36 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о выходе Российской Федерации из Всемирной туристской организации", – отмечается в документе.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия приняла решение добровольно отозвать заявку Москвы на право проведения международной выставки "Экспо" в 2030 году. Соответствующее заявление было передано в Международное бюро выставок.

Кроме того, до этого российское министерство иностранных дел проинформировало американскую сторону о прекращении сотрудничества в области культуры, науки, образования и средств массовой информации. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отмечала, что американской стороной была начата война по дискредитации культуры России. В частности, по ее словам, агрессия Соединенных Штатов ударила по наследию отечественных представителей искусства.

Отношения РФ со странами осложнились, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.