Мишустин назвал политизацию "Экспо-2030" причиной отзыва заявки Москвы на ее проведение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объяснил решение об отзыве кандидатуры Москвы на проведение выставки "Экспо-2030" тем, что международное выставочное движение стало очередной жертвой антироссийской линии, сообщается в телеграм-канале правительства.

"С сожалением вынуждены констатировать, что международное выставочное движение стало очередной жертвой стремления ряда стран проводить политизированную линию в антироссийском ключе. С учетом принятых в последнее время Международным бюро выставок решений не приходится говорить о честной состязательной кампании по выбору места проведения всемирной универсальной выставки "Экспо-2030", – отметил премьер в письме гендиректору Международного бюро выставок Дмитрию Керкентзесу.

Мишустин также выразил надежду, что выставочное движение в ближайшее время вернется к неполитической и сугубо прикладной деятельности для экономического развития и укрепления международного торгово-экономического сотрудничества.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия приняла решение добровольно отозвать заявку Москвы на право проведения международной выставки "Экспо" в 2030 году.

Уточняется, что соответствующее заявление уже передано в Международное бюро выставок. В качестве примера того, что Россия достойна принять у себя выставку, в ведомстве назвали уникальный высокотехнологичный павильон на "Экспо-2020" в Дубае. В то же время там обратили внимание на недобросовестные методы по выдавливанию РФ из всех сфер сотрудничества.

