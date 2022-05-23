Россия отказалась от заявки на проведение "Экспо-2030" в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия приняла решение добровольно отозвать заявку Москвы на право проведения международной выставки "Экспо" в 2030 году. Это следует из заявления МИД РФ, опубликованного на сайте ведомства.

"Очевидно, что заявка Москвы на проведение "Экспо-2030" на фоне конкуренции с другими четырьмя кандидатами не может рассчитывать на справедливую и беспристрастную оценку. <...> В этой связи Российская Федерация приняла принципиальное решение добровольно отозвать кандидатуру Москвы..." – говорится в документе.

Уточняется, что соответствующее заявление уже передано в Международное бюро выставок. В качестве примера того, что Россия достойна принять у себя выставку, в ведомстве назвали уникальный высокотехнологичный павильон на "Экспо-2020" в Дубае. В то же время там обратили внимание на недобросовестные методы по выдавливанию РФ из всех сфер сотрудничества.

В МИД РФ выразили надежду на то, что в будущем международное выставочное движение откажется от политической деятельности, а у России появится новый шанс принять у себя "Экспо".

В конце октября прошлого года стало известно, что Москва вошла в итоговый список кандидатов на право проведения Всемирной универсальной выставки "Экспо-2030", которая раньше в российской столице не проходила. Позже мэр столицы Сергей Собянин заявил, что инфраструктура города полностью готова к проведению выставки.

