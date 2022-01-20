Собянин сообщил о готовности инфраструктуры Москвы к проведению "Экспо-2030"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Инфраструктура столицы готова к проведению международной выставки "Экспо-2030". Об этом Сергей Собянин доложил Владимиру Путину.

По словам мэра, будущий павильон планируется расположить около столичного аэропорта Внуково.

"Мы не стали это делать внутри города: во-первых, таких свободных территорий нет, во-вторых, при проведении таких выставочных мероприятий для жителей всегда [создается] напряжение. Сделали максимально близко к Внуково", – сказал Собянин.

Градоначальник подчеркнул, что в скором времени там построят метро. Также действует железнодорожное сообщение, кроме того, будет запущен еще один Московский центральный диаметр (МЦД).

"То есть приближение инфраструктуры – это будет самая такая комфортная история. Помимо этого, создаст, конечно, дополнительный мощный кластер рабочих мест для развития всей территории", – добавил мэр.

Собянин поблагодарил Путина за доверие и поддержку заявки Москвы на проведение "Экспо-2030".

"Конкуренция очень большая: и саудиты, и Южная Корея заявилась, и Италия с Римом, даже Украина. Но поборемся", – сказал мэр, добавив, что у России есть опыт подготовки к крупным международным мероприятиям.

В конце октября прошлого года стало известно, что Москва вошла в итоговый список кандидатов на право проведения Всемирной универсальной выставки "Экспо-2030", которая раньше в российской столице не проходила. Если заявка Москвы будет одобрена, то выставка состоится в период с 27 апреля по 27 октября 2030 года.