14:01
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Инфраструктура столицы готова к проведению международной выставки "Экспо-2030". Об этом Сергей Собянин доложил Владимиру Путину.
По словам мэра, будущий павильон планируется расположить около столичного аэропорта Внуково.
"Мы не стали это делать внутри города: во-первых, таких свободных территорий нет, во-вторых, при проведении таких выставочных мероприятий для жителей всегда [создается] напряжение. Сделали максимально близко к Внуково", – сказал Собянин.
Градоначальник подчеркнул, что в скором времени там построят метро. Также действует железнодорожное сообщение, кроме того, будет запущен еще один Московский центральный диаметр (МЦД).
"То есть приближение инфраструктуры – это будет самая такая комфортная история. Помимо этого, создаст, конечно, дополнительный мощный кластер рабочих мест для развития всей территории", – добавил мэр.
Собянин поблагодарил Путина за доверие и поддержку заявки Москвы на проведение "Экспо-2030".
"Конкуренция очень большая: и саудиты, и Южная Корея заявилась, и Италия с Римом, даже Украина. Но поборемся", – сказал мэр, добавив, что у России есть опыт подготовки к крупным международным мероприятиям.
В конце октября прошлого года стало известно, что Москва вошла в итоговый список кандидатов на право проведения Всемирной универсальной выставки "Экспо-2030", которая раньше в российской столице не проходила. Если заявка Москвы будет одобрена, то выставка состоится в период с 27 апреля по 27 октября 2030 года.
Собянин сообщил о готовности инфраструктуры Москвы к проведению "Экспо-2030"
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