Собянин рассказал о туристической экосистеме Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва создает единую туристическую экосистему, в которую входят цифровые сервисы и информационные центры. Об этом рассказал Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Создаем единую экосистему для туристов. В нее входят цифровые сервисы, такие как Russpass и информационный портал Discover Moscow, туристические инфоцентры – Discover Moscow и MoscowInfocafe, единый контакт-центр для гостей столицы", – написал он.

Мэр подчеркнул, что Москва регулярно занимает верхние строчки международных туристических рейтингов. Так, в 2021 году столица получила две награды World Travel Awards, а Michelin выпустил гид по ресторанам города. Кроме того, Москва подала заявку на проведение Всемирной универсальной выставки "Экспо" в 2030 году.

По словам Собянина, туристическая отрасль Москвы постепенно восстанавливается после кризиса. Этому способствует активизация внутреннего туризма, а также меры поддержки со стороны властей, заключил он.

Ранее Сергей Собянин утвердил программу поддержки создания новых гостиниц Москвы. Воспользоваться ей могут инвесторы, которые строят новые гостиницы либо приспосабливают для этих целей существующие здания, находящиеся в городской собственности. Власти столицы, в частности, предоставят льготы по платежам за землю.

