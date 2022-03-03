FIFE запретила животным из РФ участвовать в выставках за рубежом

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Международная федерация кошек (FIFE) запретила животным из России принимать участие в международных выставках в связи с текущей ситуацией на Украине. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Наши украинские коллеги – любители кошек отчаянно пытаются позаботиться о своих кошках и других животных в этих тяжелых условиях", – отмечается в заявлении.

Кроме того, кошек, выведенных в России, нельзя будет регистрировать в родословной книге под эгидой FIFE. Данные ограничения будут действовать по меньшей мере до начала лета.

Ранее гендиректор Союза предприятий зообизнеса (СПЗ) Татьяна Колчанова рассказала о ситуации с поставками в Россию импортных кормов для животных на фоне санкций.

По ее словам, Россельхознадзор в течение последних двух лет запретил завоз в Россию многих импортных кормов, обосновывая это отсутствием информации о безопасности и качестве товара от зарубежных компетентных ветеринарных органов. Однако часть кормов разрешили ввозить после предоставления необходимой информации.