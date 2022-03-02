На Чукотке белый медведь пришел к селу в поисках еды

На Чукотке белый медведь пришел к селу Лаврентия в поисках еды. Об этом сообщает пресс-служба администрации Чукотского района. Хищника заметили 2 марта на берегу залива. Он направлялся в сторону свалки в поисках провизии.

Как сообщил участник "Медвежьего патруля" Станислав Таенома, слова которого приводятся на сайте местной администрации, в настоящий момент животное отогнали за пределы населенного пункта.

Жителей и гостей Чукотского района просят проявлять осторожность и внимательность, особенно в темное время суток. При встрече с медведем нельзя к нему приближаться, а также пытаться сфотографировать или фотографироваться на его фоне.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае медведь утащил покойника из могилы. Разрытое захоронение обнаружил охранник кладбища.

До этого в Магадане молодой медведь пробежал по центру города. Из соображений безопасности сотрудникам полиции пришлось застрелить хищника.