На Чукотке белый медведь пришел к селу в поисках еды

Фото: wwf.ru/Максим Деминов
На Чукотке белый медведь пришел к селу Лаврентия в поисках еды. Об этом сообщает пресс-служба администрации Чукотского района. Хищника заметили 2 марта на берегу залива. Он направлялся в сторону свалки в поисках провизии.
Как сообщил участник "Медвежьего патруля" Станислав Таенома, слова которого приводятся на сайте местной администрации, в настоящий момент животное отогнали за пределы населенного пункта.
Жителей и гостей Чукотского района просят проявлять осторожность и внимательность, особенно в темное время суток. При встрече с медведем нельзя к нему приближаться, а также пытаться сфотографировать или фотографироваться на его фоне.
Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае медведь утащил покойника из могилы. Разрытое захоронение обнаружил охранник кладбища.
До этого в Магадане молодой медведь пробежал по центру города. Из соображений безопасности сотрудникам полиции пришлось застрелить хищника.
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