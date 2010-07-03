В Хабаровском крае медведь утащил покойника из могилы

В Комсомольске-на-Амуре медведь утащил покойника из могилы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя городского УМВД.
Вырытую могилу обнаружил охранник кладбища в микрорайоне Старт. Место ЧП осматривали следственно-оперативная группа, кинолог и охотовед. В ходе исследования территории они обнаружили следы медведя, которого позднее застрелили.
В настоящий момент идут поиски тела умершего. Полиция организовала проверку по факту произошедшего.
Ранее сообщалось, что на Камчатке около 70 голодных медведей заблокировали туристическую тропу. Зоологи объяснили, что такая ситуация сложилась из-за слабого захода нерки в места, где в это время медведи обычно рыбачат. По словам специалистов, если в ближайшее время ничего не изменится, то необходимо будет закрыть все туристические программы в районе Курильского озера ради безопасности.
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