Россия уведомила США о прекращении сотрудничества в области культуры, науки и СМИ

Фото: Москва 24

Российское министерство иностранных дел проинформировало американскую сторону о прекращении сотрудничества в области культуры, науки, образования и средств массовой информации. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"Дальнейшее сохранение данного меморандума просто потеряло смысл. Соответствующую ноту с уведомлением передали 1 июня в посольство Соединенных Штатов Америки в Москве", – приводит ее слова РИА Новости.

По словам Захаровой, американской стороной была начата война по дискредитации культуры России. В результате агрессия против руководства и активистов координационного совета организации россиян, которые осуществляли продвижение русского языка, истории и обычаев государства, в полной мере подорвала работу данной структуры.

Представитель российского ведомства подчеркнула, что агрессия Соединенных Штатов ударила по наследию русских писателей, поэтов, композиторов, художников, инженеров. Кроме того, как считает Захарова, это удар направлен не на РФ, а на весь мир.

Захарова подчеркнула, что Россия обязательно ответит на любые недружественные действия со стороны Запада.

Решение о расторжении меморандума о гуманитарном сотрудничестве с США кабмин РФ принял 30 мая. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Отмечалось, что в ближайшее время министерству внутренних дел необходимо сообщить о принятом решении Соединенным Штатам.

Отношения с США осложнились, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

