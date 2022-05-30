Кабмин РФ принял решение о расторжении меморандума о гуманитарном сотрудничестве с США

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Правительство России поддержало предложение МИД РФ о прекращении меморандума между Россией и США о принципах сотрудничества в области культуры, гуманитарных наук, образования и СМИ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Министерству необходимо сообщить о принятом решении Соединенным Штатам.

Ранее стало известно, что министерство науки и высшего образования России подтвердило намерение выйти из Болонского процесса. Фальков заявил, что цель страны – ориентироваться на собственную уникальную систему образования.

Россия присоединилась к Болонской системе в сентябре 2003 года. Она подразумевает обучение в бакалавриате и магистратуре, в то время как для российской системы характерно применение специалитета с освоением программ за 5–6 лет.