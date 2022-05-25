Россия не должна торопиться выходить из международных соглашений и стандартов – Кудрин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что России не следует торопиться выходить из международных соглашений и стандартов. Об этом сообщает ТАСС.

"Россия не может все сама производить, это просто однозначно. Поэтому нам нельзя торопиться выходить из разного рода международных соглашений, стандартов", – заявил Кудрин.

Он также подчеркнул, что придерживается такого же мнения по образовательной сфере.

24 мая министерство науки и высшего образования России подтвердило намерение выйти из Болонского процесса. Фальков заявил, что цель страны – ориентироваться на собственную уникальную систему образования.

Россия присоединилась к Болонской системе в сентябре 2003 года. Она подразумевает обучение в бакалавриате и магистратуре, в то время как для российской системы характерно применение специалитета с освоением программ за 5–6 лет.