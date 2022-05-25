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Политика

12:25

В Кремле прокомментировали выход РФ из Болонской системы

властьполитикаобразование

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал говорить намерение России выйти из Болонского процесса, однако сообщил о работе над новым видением отечественной системы образования.

"Перед тем, как что-то говорить, нужно все-таки сначала исходить из конкретных параметров того, что предлагается на замену", – цитирует его РИА Новости.

Песков также не озвучил личное мнение по поводу системы образования.

Вместе с тем в среду, 25 мая, спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания поручил депутатам провести широкое обсуждение процесса выхода России из Болонской системы уже в июне. Он подчеркнул, в обсуждении примет участие руководитель Минобрнауки Валерий Фальков.

"У всех (депутатов. – Прим. ред.) мнение о том, что нам надо переходить на специалитет, есть аргументы в пользу этого. Давайте пригласим министра, обсудим, не откладывая", – произнес политик.

24 мая министерство науки и высшего образования России подтвердило намерение выйти из Болонского процесса. Фальков заявил, что цель страны – ориентироваться на собственную уникальную систему образования.

Россия присоединилась к Болонскому процессу 19 сентября 2003 года. Данная система предусматривает двухуровневую систему образования – бакалавриат и магистратуру, а также предусматривает подготовку кадров по уровню специалитета с нормативным сроком освоения образовательных программ 5–6 лет.

Эксперт оценил инициативу Минобрнауки отказаться от Болонской системы образования

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