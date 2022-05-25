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Общество

13:27

СК поддерживает идею об отказе от Болонской системы образования в РФ – Бастрыкин

образованиеобщество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Следственный комитет РФ поддерживает идею об отказе от Болонской системы образования в пользу развития отечественной, заявил председатель ведомства Александр Бастрыкин. Об этом сообщает ТАСС.

"Следственный комитет, безусловно, поддерживает идею министерства науки и высшего образования об отказе от Болонской системы образования, которая была введена с целью признания российских дипломов за рубежом", – сказал он.

По словам Бастрыкина, советское образование в течение многих десятилетий было одним из лучших в мире. Он отметил, что текущая международная обстановка может стать подспорьем для восстановления утраченных позиций отечественной образовательной системы.

"Сейчас у нас наконец-то появилась возможность вновь создать уникальную отечественную систему образования", – заявил глава СК.

Бастрыкин добавил, что основным приоритетом образования должна стать подготовка высококвалифицированных специалистов с учетом национальных интересов.

24 мая министерство науки и высшего образования России подтвердило намерение выйти из Болонского процесса. Руководитель ведомства Валерий Фальков заявил, что цель страны – ориентироваться на собственную уникальную систему образования.

Россия присоединилась к Болонскому процессу 19 сентября 2003 года. Данная система предусматривает двухуровневую систему образования – бакалавриат и магистратуру, а также предусматривает подготовку кадров по уровню специалитета с нормативным сроком освоения образовательных программ 5–6 лет.

Минпросвещения РФ: отказ от Болонской системы усилить качество подготовки кадров

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