Ростуризм закроет продажи туров по программе детского кешбэка в ночь на 15 июня

Продажи по детскому кешбэку завершатся досрочно – 15 июня. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

По ее словам, лагеря – участники программы уже сообщают о почти полной загрузке, хотя их число в этом году увеличилось в полтора раза. Также впервые подключены палаточные лагеря.

Спрос на путевки по программе в 2022 году в два раза превысил прошлогодний. Уже раскупили более полумиллиона туров. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

