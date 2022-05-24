Россиянам вернули около 6 миллиардов рублей по программе детского кешбэка

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Почти 6 миллиардов рублей вернули россиянам за приобретенные путевки в лагеря по программе детского кешбэка с 31 марта, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Всего приобретено уже более 420 тысяч путевок в детские лагеря на сумму свыше 13,7 миллиарда рублей. На карты "Мир" в виде кешбэка родителям вернулось почти 6 миллиардов рублей", – цитирует его РИА Новости.

Уточняется, что на реализацию программы было выделено 7,5 миллиарда рублей из бюджета.

31 марта в России стартовали продажи путевок с кешбэком в детские лагеря. В рамках программы, расплачиваясь картой "Мир", родители смогут вернуть до 50% от стоимости поездки ребенка. Отправиться на отдых в рамках данной программы можно с 1 мая по 30 сентября 2022 года.

