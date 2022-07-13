"Аэрофлот" объявил о возобновлении рейсов в Пекин с 20 июля

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Авиакомпания "Аэрофлот" с 20 июля возобновит полеты в столицу Китая Пекин. Об этом сообщат пресс-служба перевозчика.

"Аэрофлот" с 20 июля возобновляет регулярные рейсы по маршруту Москва – Пекин – Москва. Полеты будут выполняться один раз в неделю на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330", – говорится в сообщении.

Уточняется, что вылеты в столицу КНР будут осуществляться из Шереметьево по средам в 12:40 по московскому времени, а обратно – по четвергам в 02:45. В настоящее время билеты на соответствующие рейсы уже доступны к покупке.

Россия возобновила авиасообщение с Китаем 14 марта. Изначально для российских и китайских перевозчиков было предусмотрено по одному рейсу в неделю на маршрутах Москва – Пекин, Москва – Гуанчжоу и Москва – Шанхай.

Между тем в мае СМИ писали, что Китай закрыл свое воздушное пространство для самолетов Boeing и Airbus российских авиакомпаний. При этом речь шла только о лайнерах с двойной регистрацией: китайские авиавласти требовали от перевозчиков предоставить подтверждающие данные о том, что импортные самолеты РФ официально сняты с регистрации за рубежом.

