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транспорт

11:58

РФ возобновляет авиасообщение с Индонезией и Китаем с 14 марта

транспорт

Фото: depositphotos/Shebeko

РФ возобновляет авиасообщение с Индонезией и Китаем с 14 марта. О данном решении заявил Оперштаб по борьбе с COVID-19.

Уточняется, что на данный момент решение имеет технический характер. Ни один авиаперевозчик не сообщал о планах по старту полетов между государствами.

Российские, китайские и индонезийские авиакомпании смогут осуществлять по три рейса между государствами. Так, доступны для авиакомпаний воздушные линии Москва – Денпасар с частотой три рейса в неделю, Москва – Пекин, Москва – Гуанчжоу и Москва – Шанхай с частотой один рейс.

Ранее стало известно, что с 14 марта Россия увеличивает число регулярных авиарейсов в 16 стран. Кроме того, в Оперштабе приняли решение о возобновлении с 14 марта полетов из международного аэропорта Череповца в зарубежные страны.

До этого Греция предложила РФ восстановить чартерное сообщение. Руководитель министерства иностранных дел Никос Дендиас отмечал, что страна настроена на продолжение сотрудничества с РФ в области туризма.

Россия возобновляет авиасообщение с Индонезией и Китаем

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