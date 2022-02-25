Россия увеличит число рейсов в 16 стран с середины марта

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Россия с 14 марта увеличивает число регулярных авиарейсов в 16 стран. Об этом сообщили в Оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Самолеты станут чаще летать в Индию, Сербию, Таиланд, Азербайджан, Армению, Бахрейн, Вьетнам, Ирак и Иран, Казахстан, Киргизию, на Мальдивы, в Монголию, Саудовскую Аравию, Таджикистан и Узбекистан.

Также в Оперштабе приняли решение о возобновлении с 14 марта полетов из международного аэропорта Череповца в зарубежные страны.

"Принято решение о возобновлении полетов из международного аэропорта Череповца по открытым направлениям с частотой, определенной для других пунктов России, из которых возобновлено международное авиасообщение, с учетом соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических требований", – сообщили в Оперативном штабе.

Ранее стало известно, что с 14 марта Россия возобновляет авиасообщение с Китаем и Индонезией. Самолеты будут летать три раза в неделю из Москвы в Денпасар, Пекин и Гуанчжоу, а также один раз в неделю рейсы будут осуществляться из Москвы в Шанхай.