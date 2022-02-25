Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россия возобновляет авиасообщение с Китаем и Индонезией с 14 марта. Об этом сообщил Оперштаб по борьбе с COVID-19.

"По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение с 14 марта 2022 года возобновить на взаимной основе регулярное авиасообщение со следующими государствами: Индонезия по маршруту Москва – Денпасар с частотой 3 рейса в неделю; Китай по маршрутам Москва – Пекин, Москва – Гуанчжоу и Москва – Шанхай с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте", – отмечается в сообщении.

Ранее Греция предложила РФ восстановить чартерное сообщение. Руководитель министерства иностранных дел Никос Дендиас отмечал, что страна настроена на продолжение сотрудничества с РФ в области туризма.

До этого также стало известно, что Россия снимет все ограничения на полеты на Кипр, а чартерное авиасообщение возобновят с 1 марта.