Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Россия возобновляет авиасообщение с Китаем и Индонезией с 14 марта. Об этом сообщил Оперштаб по борьбе с COVID-19.
"По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение с 14 марта 2022 года возобновить на взаимной основе регулярное авиасообщение со следующими государствами: Индонезия по маршруту Москва – Денпасар с частотой 3 рейса в неделю; Китай по маршрутам Москва – Пекин, Москва – Гуанчжоу и Москва – Шанхай с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте", – отмечается в сообщении.
Ранее Греция предложила РФ восстановить чартерное сообщение. Руководитель министерства иностранных дел Никос Дендиас отмечал, что страна настроена на продолжение сотрудничества с РФ в области туризма.
До этого также стало известно, что Россия снимет все ограничения на полеты на Кипр, а чартерное авиасообщение возобновят с 1 марта.
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