Греция предложила РФ восстановить чартерное сообщение

Фото: AP Photo/Petros Giannakouris
Руководитель министерства иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил, что России было предложено восстановить чартерное авиасообщение между странами. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы обратились к российской стороне с предложением об организации чартерных рейсов", – заявил министр на брифинге по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Дендиас добавил, что Греция настроена на продолжение сотрудничества с РФ в области туризма.
Ранее сообщалось, что в Греции с 7 февраля отменят обязательный тест на COVID-19 для владельцев европейских сертификатов. О данном решении объявил министр здравоохранения Танос Плеврис.
Греция не стала ужесточать правила въезда в страну для россиян
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: