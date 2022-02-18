Греция предложила РФ восстановить чартерное сообщение

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Руководитель министерства иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил, что России было предложено восстановить чартерное авиасообщение между странами. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы обратились к российской стороне с предложением об организации чартерных рейсов", – заявил министр на брифинге по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Дендиас добавил, что Греция настроена на продолжение сотрудничества с РФ в области туризма.

Ранее сообщалось, что в Греции с 7 февраля отменят обязательный тест на COVID-19 для владельцев европейских сертификатов. О данном решении объявил министр здравоохранения Танос Плеврис.

