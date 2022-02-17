Австрия разрешит въезд россиянам с отрицательным тестом на COVID-19

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С 22 февраля россияне смогут въезжать в Австрию по предъявлении отрицательного теста на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство туризма Австрии.

"Согласно принятому решению, российские туристы также смогут въезжать в Австрию по предъявлении отрицательного теста на коронавирус", – отметили в ведомстве.

Уточняется, что, согласно действующим правилам, попасть в страну могут только дважды привитые люди, а также переболевшие COVID-19. При этом на въезде им необходимо предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста. Новые правила предусматривают упрощенный допуск: турист может предъявить сертификат о вакцинации, перенесенной болезни или отрицательный тест на коронавирус.

Упрощенный порядок касается граждан лишь некоторых стран. Россия входит в соответствующий перечень.

Ранее стало известно, что с 31 марта Литва откроет границы для россиян. Консульство и визовые центры Литвы начали прием заявлений на выдачу шенгенских виз для поездок с любыми целями.

При въезде помимо визы потребуется отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия, или сертификат о вакцинации одобренным в стране препаратом. Российские вакцины в этот список пока не входят.

