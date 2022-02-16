Литва откроет границы для туристов из России

Фото: AP Photo/Mstyslav Chernov
В консульстве и визовых центрах Литвы в России стартует прием заявлений на выдачу шенгенских виз для поездок с любыми целями. Информация об этом появилась на сайте VFS Global.
С 31 марта 2022 года россиянам будет разрешен въезд в Литву при наличии действующей шенгенской визы с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не ранее чем за 72 часа до прибытия. Также можно предъявить сертификат о вакцинации одобренным в стране препаратом. Однако "Спутник V" и другие российские вакцины Литвой пока не признаны.
Подающим документы требуется подтвердить, что въезд в государство запланирован на даты после 31 марта 2022 года. Для соискателей обязательна предварительная запись на прием.
Ранее власти Вьетнама анонсировали смягчение правил въезда для туристов. Министр культуры, спорта и туризма республики Нгуен Ван Хунг заявил, что возобновление работы туристического сектора возможно благодаря изученному опыту других стран региона и на основании конкретной ситуации во Вьетнаме.
Самым популярным направлением при бронировании туров на майские праздники стала Турция
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: