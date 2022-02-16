Литва откроет границы для туристов из России

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В консульстве и визовых центрах Литвы в России стартует прием заявлений на выдачу шенгенских виз для поездок с любыми целями. Информация об этом появилась на сайте VFS Global.

С 31 марта 2022 года россиянам будет разрешен въезд в Литву при наличии действующей шенгенской визы с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не ранее чем за 72 часа до прибытия. Также можно предъявить сертификат о вакцинации одобренным в стране препаратом. Однако "Спутник V" и другие российские вакцины Литвой пока не признаны.

Подающим документы требуется подтвердить, что въезд в государство запланирован на даты после 31 марта 2022 года. Для соискателей обязательна предварительная запись на прием.

Ранее власти Вьетнама анонсировали смягчение правил въезда для туристов. Министр культуры, спорта и туризма республики Нгуен Ван Хунг заявил, что возобновление работы туристического сектора возможно благодаря изученному опыту других стран региона и на основании конкретной ситуации во Вьетнаме.

