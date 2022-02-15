Россиян предупредили о мошенничестве при раннем бронировании туров

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Руководитель проекта "КиберМосква" Григорий Пащенко рассказал, что российские туристы могут стать жертвой мошенничества с фиктивными турами и авиабилетами. Об этом сообщает радио Sputnik.

Злоумышленники начали предлагать продажи поездок на условиях якобы раннего бронирования. Мошенники активизировались из-за роста спроса на летние туристические путевки.

"Надо быть крайне осторожными, приобретая туры в интернете, потому что мошенники пошли по пути, когда они создают целые сети фиктивных виртуальных турагентств с отзывами, call-центрами, которые находятся за пределами России", – рассказал Пащенко.

Аналогичный обман возможен и в случае с горящими турами или мнимыми акциями на билеты в бизнес-класс самолетов. Также мошенники могут предлагать билеты на поезда дальнего следования за треть стоимости.

По мнению Григория Пащенко, при покупке туров следует поинтересоваться физическим расположением турагентства. Самым безопасным вариантом эксперт назвал приобретение туров непосредственно в офисе.

В случае покупки туров или билетов у мошенников пострадавшим следует незамедлительно обратиться в полицию. Необходимо предоставить платежную информацию о переводе, а также сведения о сайте, где производилась транзакция.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев ранее рассказал о наиболее популярных схемах телефонного и онлайн-мошенничества. Чаще всего злоумышленники пользуются распространением вредоносных ссылок.