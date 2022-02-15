Банковским системам предрекли рост числа внутренних взломов

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Эксперты компании по кибербезопасности RTM Group предупредили о потенциальном росте числа случаев внутренних взломов информационных систем кредитных организаций. Об этом сообщает News.ru.
Согласно представленному отчету, доля хищений от внешних атак снизится с 15 до 3%. Доля внутренних утечек при этом увеличится с 30% за 2021 год до 50% в 2022 году.
По мнению директора по консалтингу ГК InfoWatch Ирины Зиновкиной, зачастую утечки из банков происходят непреднамеренно.
"Чтобы этого не происходило, нужно регламентировать правила обращения с конфиденциальной информацией, документировать требования и ответственность за их нарушения", – отметила эксперт.
Руководитель отдела аналитики SearchInform Алексей Парфентьев объяснил, что использование инсайдеров является более дешевым и безопасным вариантом в сравнении с внешним взломом. Кредитные организации не обязаны устанавливать программы для защиты от утечек данных, в отличие от систем безопасности против внешних воздействий.
В феврале стало известно, что Центробанк РФ разрабатывает законодательные поправки о возврате похищенных денег жертвам мошенников. Согласно проекту, это будет возможно, если банк не выполнил рекомендации регулятора по обеспечению безопасности вкладов клиентов.
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