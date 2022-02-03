В ЦБ РФ предложили возвращать жертвам мошенников похищенные средства

Фото: depositphotos/Fascinadora
Центробанк РФ разрабатывает законодательные поправки о возврате похищенных денег жертвам мошенников, в случае если банк не выполнил рекомендации регулятора по обеспечению безопасности вкладов клиентов, заявил глава департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров. Об этом сообщает агентство "Прайм".
По его словам, ЦБ предлагает внести изменения в механизм возврата похищенных средств.
"Для случаев, когда банк плательщика не учел нашу информацию в своих бизнес-процессах, а человек передал свои финансовые личные данные под влиянием злоумышленников, нами был предложен вариант возврата клиенту всей похищенной суммы", – рассказал Уваров.
Он пояснил, что регулятор приступил к разработке соответствующей инициативы в 2021 году.
Ранее сообщалось, что Центробанк предложил обязать банки возвращать в упрощенном порядке деньги россиянам, которые стали жертвами мошенников, а также рассчитать обязательную к возмещению сумму.
По данным регулятора, в третьем квартале 2021 года объем средств, украденных киберпреступниками у клиентов банков, вырос на 18,5% и составил 3,2 миллиарда рублей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: