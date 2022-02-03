В ЦБ РФ предложили возвращать жертвам мошенников похищенные средства

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Центробанк РФ разрабатывает законодательные поправки о возврате похищенных денег жертвам мошенников, в случае если банк не выполнил рекомендации регулятора по обеспечению безопасности вкладов клиентов, заявил глава департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров. Об этом сообщает агентство "Прайм".

По его словам, ЦБ предлагает внести изменения в механизм возврата похищенных средств.

"Для случаев, когда банк плательщика не учел нашу информацию в своих бизнес-процессах, а человек передал свои финансовые личные данные под влиянием злоумышленников, нами был предложен вариант возврата клиенту всей похищенной суммы", – рассказал Уваров.

Он пояснил, что регулятор приступил к разработке соответствующей инициативы в 2021 году.

Ранее сообщалось, что Центробанк предложил обязать банки возвращать в упрощенном порядке деньги россиянам, которые стали жертвами мошенников, а также рассчитать обязательную к возмещению сумму.

По данным регулятора, в третьем квартале 2021 года объем средств, украденных киберпреступниками у клиентов банков, вырос на 18,5% и составил 3,2 миллиарда рублей.

