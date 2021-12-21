Мошенники стали чаще обманывать людей предпенсионного возраста

Мошенники стали чаще выбирать в качестве своих жертв людей предпенсионного возраста. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на ВТБ и другие кредитные организации.
Уточняется, что злоумышленники звонят пожилым людям, представляясь сотрудниками ПФР, Минтруда или соцслужб, чтобы сообщить им о возможности якобы получить дополнительные выплаты за трудовой стаж. В ходе разговора они просят жертву уточнить данные банковской карты, а также назвать код из СМС-сообщения. Так у человека могут украсть имеющиеся на его счету средства.
"В преддверии Нового года число мошеннических атак на счета клиентов традиционно возрастает. <...> Злоумышленники пытаются воспользоваться расслабленностью населения, ведь финансовый год уже закрывается и наступает пора предпраздничных покупок", – объяснил старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.
Помимо ВТБ, использование мошенниками подобной схемы обмана подтвердили в Газпромбанке, Почта Банке и в "Зените". При этом в кредитных организациях отмечают, что вернуть украденные средства не получится, поскольку тот факт, что клиент сам назвал код из СМС, рассматривается как подтверждение операции с его стороны.
В связи с этим Почта Банк осуществляет усиленный контроль за транзакционной активностью клиентов старшего возраста. Как рассказал директор по безопасности кредитной организации Станислав Павлунин, созданы специальные процедуры взаимодействия с пожилыми владельцами счетов при подтверждении ими операций.
Ранее эксперты Group-IB обнаружили успешно проведенную в феврале текущего года хакерскую атаку на Банк России. Инцидент произошел в феврале 2021 года.
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