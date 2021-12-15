Group-IB сообщила об успешной атаке хакеров на российский банк

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Эксперты Group-IB обнаружили успешно проведенную хакерскую атаку на Банк России. Об этом сообщается в отчете компании "Большой куш. Угрозы для финансовых организаций", передает ТАСС.

Инцидент произошел в феврале 2021 года. Тогда хакеры смогли получить доступ к системе межбанковских переводов автоматизированного рабочего места клиента Банка России. Предполагается, что виновной в атаке может быть группа MoneyTaker.

Подготовка к атаке началась в июне 2020 года через компрометацию аффилированной с банком компании. Месяц хакеры пытались получить доступ к сети банка, а следующие полгода исследовали ее. В январе 2021 года мошенники зарегистрировали доменные имена, схожие с названием банка, а в феврале 2021 года похитили цифровые ключи.

В последующем похищенное использовали для подписания проходящих через Банк России платежей.

Ранее сообщалось, что компания Apple намерена оповещать пользователей смартфонов iPhone, которые стали объектом атаки хакеров. Ожидается, что производитель будет выводить соответствующие уведомления на системном уровне посредством iMessage, по почте и на веб-странице Apple ID.

