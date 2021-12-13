Россиянам рассказали о самых распространенных новогодних схемах мошенничества

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В канун Нового года в России увеличилась активность мошенников. Об этом со ссылкой на компанию ESET сообщает "Лента.ру".

По данным экспертов компании, одна из уловок мошенников касается туристических услуг. Так, преступники представляются сотрудниками туристических компаний и просят внести предоплату за тур. При переводе денег злоумышленникам жертвы получают фальшивые ваучеры.

Покупать туры специалисты ESET рекомендуют только у проверенных туроператоров на официальных сайтах.

Распознать мошенников, притворяющихся туристическими компаниями, можно по нескольким признакам. Так, у настоящих крупных компаний обычно существуют специальные системы оплаты. Их представители никогда не попросят перевести деньги на обычную банковскую карту, а сама процедура оплаты производится только после подписания договора.

Еще одна популярная мошенническая схема – поддельные сайты, якобы позволяющие получить "новогодние выплаты от государства". В ESET уточняют, что хакеры часто подделывают сайты известных банков или юридических фирм, предлагая ввести реквизиты карты для получения денег. После этого данные о карте похищаются.

Заявления на получение выплат эксперты рекомендуют подавать только на официальном портале госуслуг или в многофункциональных центрах. Указывать данные о сроке действия банковской карты и трехзначный номер CVV не стоит ни в коем случае.

"Эта информация нужна только для оплаты, но уж точно не для получения денег", – подчеркнули специалисты.

В компании добавили, что серьезный рост фишинговых сайтов наблюдается в сфере доставки еды. Мошенники имитируют популярные площадки, похищая данные банковских карт. Для защиты от этого в ESET советуют тщательно проверять доменное имя сайта, на котором оформляется заказ.

Подделывают злоумышленники и сайты маркетплейсов. Переходить по ссылкам с подозрительно выгодным предложением из писем или сообщений в мессенджерах эксперты не рекомендуют.

"Обычно такие уведомления снабжены припиской об ограниченном времени или малом количестве товаров по акции", – уточнили в ESET.

Нередко под ударом мошенников оказываются любители горнолыжных курортов. Злоумышленники подделывают онлайн-билеты на горнолыжные трассы. Жертвы попадаются на уловку из-за низкой стоимости, которую обещают преступники.

Пострадать от рук мошенников можно и при переходе по вредоносным ссылкам, которые часто размещают в поздравлениях. Например, злоумышленники могут от лица крупной компании пообещать подарки и бонусы, для получения которых необходимо перейти по внешней ссылке. В этом случае преступники либо похищают данные банковской карты, либо устанавливают на устройство вирусное ПО.

Ранее директор блока экспертных сервисов компании по управлению цифровыми рисками Bi.Zone Евгений Волошин рассказал, что в предновогодний период ожидается всплеск интернет-мошенничества, связанного с вызовом артистов для детей. В канун праздников мошенники создают фишинговые сайты, размещая на них заманчивые предложения по приглашению Деда Мороза и Снегурочки.

