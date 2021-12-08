Мошенники придумали новую схему обмана россиян с сайтом-клоном Минздрава

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Эксперты Group-IB обнаружили мошенническую схему, которую злоумышленники применяли в социальной сети "ВКонтакте". Они размещали сообщения о мутациях коронавируса, ссылаясь на сайт-клон Минздрава РФ, сообщает РИА Новости.
В частности, мошенники оставляли комментарии о новом штамме коронавируса, а также предсказания о скором вымирании российского населения. При этом все ссылки вели на мошеннический сайт Минздрава, где было опубликовано фейковое интервью министра здравоохранения Михаила Мурашко.
После перехода на мошеннический сайт пользователи перенаправлялись на другой ресурс, где разыгрывался крупный денежный приз. Для его получения нужно было ввести данные банковской карты.
Специалисты рекомендовали россиянам при переходе по внешним ссылкам обращать внимание на доменное имя ресурса. Кроме того, эксперты напомнили, что не нужно вводить свои данные и реквизиты банковских карт на непроверенных сайтах.
Ранее сообщалось, что ЦБ планирует обязать банки давать возможность клиентам ограничивать онлайн-операции, чтобы этим не смогли воспользоваться мошенники. С 2022 года клиенты ВТБ смогут воспользоваться специальными настройками в мобильном приложении или интернет-банке, благодаря которым можно будет ограничить получение кредитных средств онлайн. Над подобным функционалом работает и Промсвязьбанк.
Стало известно о новом виде мошенничества
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