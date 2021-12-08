Эксперт указала на опасность ношения "мертвых" банковских карт

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Ношение неиспользуемых, так называемых мертвых банковских карт, очень опасно, сообщила РИА "Новости" руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики "Сколково-РЭШ" Екатерина Семерикова.

По ее словам, за некоторые из таких карт может сниматься комиссия, о которой клиент не знает или не помнит. Эксперт напомнила, что сейчас все чаще появляются карты, где одно из условий бесплатного обслуживания – это минимальная сумма транзакций, которые необходимо совершить в течение расчетного периода.

Также не закрытые карты могут привести к утере персональных данных клиентов, которые хранятся у банка. Семерикова подчеркнула, что в лучшем случае держателю такой карты будут звонить из call-центров, а также присылать сообщения с предложениями ненужных ему продуктов.

Наиболее серьезные риски проявят себя, если персональные данные попадут в недобросовестные руки.

Ранее Центробанк РФ сообщил, что в III квартале текущего года кибермошенники похитили у клиентов российских банков более 3,2 миллиарда рублей, что превышает прошлогодний показатель на 18,5%.

Количество банковских операций, осуществленных без согласия клиентов, возросло до 256,2 тысячи, увеличившись с прошлого года в 1,4 раза.

