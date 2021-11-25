Россиян попросили сообщать в полицию о неудавшихся попытках телефонных мошенников

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В полицию следует сообщать даже о неудавшихся попытках телефонных мошенников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперуполномоченного отдела по борьбе с IT-мошенничеством подмосковной полиции Никиту Кунаева.

По его словам, эти данные могут помочь в поимке злоумышленников.

Сообщить любые сведения можно по нескольким каналам связи. В частности, информацию можно направить по электронной почте МВД РФ, через электронное обращение на сайте министерства, а также посредством звонка в дежурную часть.

Ранее сообщалось, что философ и культуролог Игорь Яковенко стал жертвой мошенников, лишившись квартиры и дачи. В августе профессору позвонили якобы из Центробанка, сообщив о мошеннических действиях с его счетами. Злоумышленники заверили, что ситуация находится под контролем, и попросили перевести деньги на другой счет якобы для поимки преступников.

Мошенникам удалось уговорить Яковенко оформить кредит в банке и перевести его на другой счет. Говорить кому-либо о звонках злоумышленники строго запретили, заявив, что это может сорвать "спецоперацию".

