ЦБ РФ оценил ущерб клиентов банков от кибермошенников

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Кибермошенники в III квартале текущего года похитили у клиентов российских банков более 3,2 миллиарда рублей, что превышает прошлогодний показатель на 18,5%. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Количество банковских операций, осуществленных без согласия клиентов, возросло до 256,2 тысячи, увеличившись с прошлого года в 1,4 раза. При этом доля социальной инженерии в таких операциях снизилась до 41 против 63,8% в 2020 году и 47% – во II квартале 2021-го.

Доля возвращенных денег от общего объема похищенных средств за год упала на 5,4% и составила 7,7%. Однако по сравнению с предыдущим кварталом данный показатель вырос на 0,3%.

Ранее специалист по кибербезопасности Павел Мясоедов предупредил, что мошенники стали использовать технологию распознавания голоса, чтобы красть банковские данные россиян.

Недавно произошел случай, когда мошенники обошли систему защиты одного из крупных банков с помощью голоса реального клиента при попытке входа в личный кабинет.

