Более половины россиян хотели бы узнать, как защититься от цифровых угроз

10:21
Фото: depositphotos/OleGunnar
Более половины россиян (57%) хотели бы узнать, как лучше защититься от цифровых угроз, сообщает RT со ссылкой на данные опроса, проведенного специалистами аналитического центра НАФИ.
Темой кибербезопасности больше всего интересуются россияне в возрасте до 34 лет (68%), а также участники опроса, имеющие высшее образование (64% против 54% граждан без высшего образования).
Навыки личной цифровой безопасности стремятся развить девушки в возрасте до 24 лет (интересуются темой 73% против 68% среди юношей).
Согласно результатам опроса, респонденты в возрасте 60 лет и старше уделяют теме кибербезопасности меньше внимания.
Также реже интересуются способами защиты своих данных в Сети неработающие участники опроса (интересуются темой 47% против 63% среди тех, кто имеет работу).
В исследовании участвовали 1,6 тысячи совершеннолетних россиян.
Ранее специалист по кибербезопасности Павел Мясоедов предупредил, что мошенники стали использовать технологию распознавания голоса, чтобы красть банковские данные россиян.
Специалист отметил, что недавно произошел случай, когда мошенники обошли систему защиты одного из крупных банков с помощью голоса реального клиента при попытке входа в личный кабинет.
Россиянам рассказали, как распознать телефонных мошенников
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