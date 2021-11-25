Россиянам рассказали, как защититься от мошенников в дни распродаж

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Советы по защите от интернет-мошенников в дни распродаж дали россиянам исследователи Check Point Research, сообщает "Лента.ру".

Специалисты предупреждают, что жертва может получить по электронной почте выгодные предложения на товары с большими скидками от злоумышленников. Ей предлагается перейти по вредоносной ссылке, которая ведет на фишинговые ресурсы.

Эксперты рекомендуют вбивать в поисковик названия магазинов самостоятельно и переходить на официальные страницы брендов.

Кроме того, исследователи призвали обратить внимание на слишком выгодные предложения. По словам специалистов, реальные магазины не будут продавать товары с подозрительно большими скидками.

Покупателям советуют проверять адреса страниц магазинов, а также значок замка в адресной строке, который означает, что на странице используется шифрование. Транзакции на сайтах, на которых шифрования нет, эксперты советуют избегать.

Ранее специалисты Check Point Software Technologies предупредили о новом способе мошенничества. По их словам, для кражи криптовалюты с кошельков россиян киберпреступники начали использовать рекламные сервисы Google.

С помощью инструмента Google Ads мошенники размещают рекламу, чтобы она была первой в выдаче по поисковым запросам, связанным с криптовалютными кошельками.