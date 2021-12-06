Клиентам российских банков позволят запрещать выдачу онлайн-кредитов

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ЦБ планирует обязать банки давать возможность клиентам ограничивать онлайн-операции, чтобы этим не смогли воспользоваться мошенники, сообщает РБК.
С 2022 года клиенты ВТБ смогут воспользоваться специальными настройками в мобильном приложении или интернет-банке, благодаря которым можно будет ограничить получение кредитных средств онлайн. Над подобным функционалом работает и Промсвязьбанк. Предполагается, что данные меры защитят клиентов банков от мошенников, использующих методы социальной инженерии для кражи средств и получения кредитов на имя жертвы.
"Возможно, самым сложным последствием действий злоумышленников становится оформленный на клиента кредит, средства которого сразу же уходят преступникам. Это проблема и для заемщика, которому зачастую нечем возвращать долг, и для банка, который не может себе позволить рост просроченной задолженности", – сообщил зампред правления ВТБ Анатолий Печатников.
По его мнению, данную проблему сможет решить технология умного скоринга, который определит на ранней стадии, действует ли клиент самостоятельно или нет.
Ранее сообщалось, что в России могут ужесточить регулирование выдачи микрофинансовыми организациями небольших займов, а также ссуд закредитованным гражданам. В Центробанке отметили, что за год возросло число займов с повышенным показателем долговой нагрузки (ПДН), увеличилось и число микрозаймов.
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