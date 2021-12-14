Эксперты назвали способ, позволяющий мошенникам похищать пароли с миллиардов устройств

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Эксперты Дармштадтского технического университета назвали способ, позволяющий мошенникам похищать пароли и данные с миллиардов устройств. Ученые выяснили, что домашние гаджеты с чипами Wi-Fi и Bluetooth беззащитны перед хакерами, сообщает "Газета.ру".
Совместно с коллегами из лаборатории Secure Mobile Networking Lab исследователи изучили различные устройства, установив, что в смартфонах и планшетах модули беспроводной связи часто используют одни и те же ресурсы. Это позволяет хакерам совершать успешные атаки на гаджеты и получать доступ к данным и паролям.
Часто злоумышленники пользуются уязвимостями модулей беспроводной связи. Причем некоторые из таких брешей в системе безопасности нельзя закрыть с помощью выпуска специальных патчей, добавили специалисты.
Обнаруженные проблемы в защите, по их мнению, представляют реальную опасность взлома моделей беспроводных адаптеров от Broadcom, Cypress и Silicon Labs, которые используются в миллиардах устройств по всему миру.
Ранее эксперты компании ESET рассказали о самых распространенных новогодних схемах мошенничества. Так, одна из уловок злоумышленников касается туристических услуг. Преступники представляются сотрудниками туристических компаний и просят внести предоплату за тур. При переводе денег злоумышленникам жертвы получают фальшивые ваучеры.
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