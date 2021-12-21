Россиянам рассказали об уловках аферистов перед Новым годом

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Мошенники начали рассылать письма от лица известных брендов с щедрыми и заманчивыми предложениями о скидках, распродажах и акциях. Об этом со ссылкой на экспертов ОНФ сообщает РИА Новости.

Как рассказала руководитель проекта Общероссийского народного фронта "За права заемщиков" Евгения Лазарева, такие рассылки содержат ссылки на фишинговый сайты-клоны. В основном злоумышленники предлагают россиянам купить подарок за 10% от реальной его стоимости на рынке в рамках якобы предпраздничной акции.

Лазарева добавила, что с середины декабря поступило уже несколько сотен сообщений о рассылках с предложением выгодной покупки. Письма похожи на традиционные маркетинговые предпраздничные рассылки – количество товара ограничено, а срок действия предложения варьируется от 12 часов до суток.

Эксперт призвала россиян проявлять бдительность и уточнять проведение акций на официальных сайтах магазинов, а также по телефонам горячих линий до оформления покупки.

Кроме того, осторожными следует быть и поиске подарков на маркетплейсах и интернет досках, добавила Лазарева, поскольку мошенничество на этих площадках занимает второе место после телефонного.

Ранее специалисты компании по управлению цифровыми рисками Bi.Zone предупредили, что в России прогнозируется рост мошенничества с предложениями по услугам вызова артистов, в частности, Дедов Морозов.

Как объяснили эксперты, для обмана злоумышленники используют поддельные фишинговые сайты. На них мошенники размещают якобы выгодные предложения по приглашению Деда Мороза и Снегурочки. В Bi.Zone подчеркнули, что часто цены на таких объявлениях оказываются значительно ниже рыночных.