Портал госуслуг разработал систему защиты от мошенничества с QR-кодами

18:52
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Служба поддержки Госуслуг разработала защиту аккаунтов пользователей из-за мошенничества с QR-кодами. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РФ.
Теперь перед отправкой пользователю СМС-сообщения для смены пароля портал запрашивает код и дополнительные сведения. В частности, у граждан запрашивают СНИЛС, ИНН, серию и номер паспорта.
Кроме того, пользователи могут указать секретное слово, которое запрашивается перед вводом кода из сообщения.
"В службе поддержки портала Госуслуг нет всплеска обращений по факту кражи учетных записей. Данные пользователей надежно защищены. При этом у операторов есть специальный скрипт, который позволит выявить мошенников и объяснить пользователю, какие действия нужно предпринять, чтобы сохранить безопасность своего аккаунта", – говорится в сообщении.
Операторы также собирают номера, с которых поступали звонки от злоумышленников, и передают их в Банк России.
В министерстве напомнили, что в случае звонка с просьбой привязки QR-кода к странице на Госуслугах, необходимо положить трубку и никому не сообщать данные. Не стоит также отправлять смс с кодами, менять пароли с помощью звонившего.
Ранее СМИ сообщили, что мошенники начали предлагать россиянам привязать QR-код о вакцинации к странице на портале госуслуг, таким образом получая доступ к их личным данным. Уточняется, что злоумышленники представляются сотрудниками портала. Совершать никакие денежные переводы они не просят, а лишь предлагают назвать цифры из СМС, чтобы привязать QR-код к профилю на сайте – это усыпляет бдительность их потенциальных жертв.
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