Эксперт объяснил, как избавиться от звонков мошенников

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Россиянам объяснили, как успешно избегать внимания телефонных мошенников. Размышлениями на данную тему поделился профессор кафедры "Безопасность в цифровом мире" МГТУ имени Баумана Виталий Вехов в эфире радио Sputnik.
Как объяснил специалист, мошенники чаще всего беспокоят граждан, чьи телефонные номера находятся в незащищенных базах.
"Если человеку часто звонят с рекламой или навязчивыми предложениями, это значит, что он не аккуратен со своими персональными данными", – уверен профессор.
В этой связи Вехов порекомендовал гражданам не делиться личными данными. В частности, не следует давать персональную информацию при оформлении дисконтных карт в супермаркетах.
"В таких случаях лучше вводить ненастоящие данные о себе и своем дне рождения. А те, кто вводит реальные данные и реальный номер телефона, чаще подвержены мошенническим действиям и различной навязчивой рекламе", – рассказал эксперт.
Вехов также посоветовал не публиковать данные о собственных социальных сетях. Кроме того, в дополнительной защите нуждаются логины и пароли от личных кабинетов.
"Если вы работаете в браузере, то при выходе из личного кабинета нужно стирать пароль. Либо при входе не ставить галочку "запомнить" и не сохранять ни логин, ни пароль. Также стоит очищать журнал браузера", – посоветовал специалист.
Эксперт добавил, что информацию по защите данных банковской и SIM-карты можно найти в договорах к указанным продуктам.
Ранее в МВД предупредили клиентов банков о новой схеме телефонных мошенников. По данным полицейских, злоумышленники для своих целей могут использовать голосовых роботов.
Только в 2021 году телефонные мошенники украли у россиян 45 млрд рублей
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