В МВД предупредили клиентов банков о новой схеме телефонных мошенников

Фото: depositphotos/Syda_Productions
Телефонные мошенники разработали новую схему обмана клиентов банков. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение пресс-службы столичного главка МВД.
По информации полицейских, в новой схеме злоумышленники используют голосовых роботов.
"Они обзванивают клиентов банков и, войдя в доверие, выманивают информацию, которая позволяет им совершать операции в онлайн-банке клиента", – рассказали в МВД.
Как отмечают правоохранители, мошенники с помощью банковского робота заявляют клиенту банка о том, что в его личном кабинете якобы совершаются подозрительные операции – перевод денег, оформление кредита или смена привязанного номера телефона. После этого жертву просят в тональном режиме подтвердить данные операции.
"В случае отказа происходит соединение с псевдосотрудником службы безопасности банка, который в разговоре пытается получить все данные абонента", – объяснили в полиции.
В МВД предупредили, что работники банков и роботы не звонят клиентам. Кроме того, полицейские не просят граждан участвовать в спецоперациях.
Ранее москвичей предупредили о возможных визитах лжекоммунальщиков. Сообщалось, что мошенники пытаются продать дорогостоящее оборудование, которое может оказаться опасным при эксплуатации.
"Московский патруль": задержаны мошенники, обманывающие пенсионеров
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: