В МВД предупредили клиентов банков о новой схеме телефонных мошенников

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Телефонные мошенники разработали новую схему обмана клиентов банков. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение пресс-службы столичного главка МВД.

По информации полицейских, в новой схеме злоумышленники используют голосовых роботов.

"Они обзванивают клиентов банков и, войдя в доверие, выманивают информацию, которая позволяет им совершать операции в онлайн-банке клиента", – рассказали в МВД.

Как отмечают правоохранители, мошенники с помощью банковского робота заявляют клиенту банка о том, что в его личном кабинете якобы совершаются подозрительные операции – перевод денег, оформление кредита или смена привязанного номера телефона. После этого жертву просят в тональном режиме подтвердить данные операции.

"В случае отказа происходит соединение с псевдосотрудником службы безопасности банка, который в разговоре пытается получить все данные абонента", – объяснили в полиции.

В МВД предупредили, что работники банков и роботы не звонят клиентам. Кроме того, полицейские не просят граждан участвовать в спецоперациях.

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