В России усилят контроль за банковскими операциями граждан

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российские банки до конца ноября усилят контроль за денежными операциями своих клиентов, сообщает газета "Известия".

Кредитные организации должны будут оперативно выявлять подозрительные счета и постоянно отслеживать трансакции. Такая задача перед Центробанком стоит в дорожной карте правительства по регулированию криптовалют.

Банкам предстоит повысить внимание к отдельным операциям граждан. В рамках борьбы с нелегальными трансакциями регулятор просит банки оперативно выявлять счета, по которым проводятся операции с "необычно большим количеством" граждан – более 10 в день и более 50 в месяц, а также более 30 трансакций с физлицами в день. Под подозрение также попадут большие объемы операций между гражданами – более 100 тысяч рублей в день и более миллиона рублей в месяц.

Перед ЦБ в дорожной карте стоит задача до конца ноября реализовать рекомендации на практике, оценить результаты их применения и при необходимости внести корректировки.

В Банке России сообщили, что некоторые кредитные организации уже усилили контроль за операциями физлиц. Они направлены против платежей участников теневого игорного бизнеса, криптообменников, нелегальных форекс-дилеров и организаторов финансовых пирамид.

В ЦБ подчеркнули, что новые рекомендации не предполагают "тотальный контроль" за операциями физических лиц. Они направлены лишь на то, чтобы выявить "отдельные зоны риска", это не затронет малый и микробизнес.

Ранее сообщалось, что хакеры начали создавать фейковые точки сетей Wi-Fi для кражи банковских данных. Как рассказал директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Денис Кувиков, киберпреступники маскируют поддельные точки Wi-Fi под легальные, которые ассоциируются с местом подключения. Чаще всего их названия предсказуемые. К примеру, это MosMetro_Free, Beeline_Free_Wi-Fi, Home и так далее.

Когда пользователь подключается к легальной точке с таким названием впервые, система это запоминает. При обнаружении такой же точки она пытается автоматически подключиться, часто не уведомляя пользователя. В итоге преступники получают доступ к трафику для сбора паролей от сетевых ресурсов, таких как почта, учетные записи Apple, Google, банковские приложения и данные платежных карт.