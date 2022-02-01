В ПФР рассказали, как не попасться на уловки телефонных мошенников

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В Пенсионном фонде России рассказали, как не попасться на уловки телефонных мошенников. Соответствующее сообщение ведомство опубликовало на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

В фонде рассказали, что сотрудники ПФР могут звонить гражданам, но происходит это только в рабочее время.

По информации специалистов, мошенники всегда радуют внезапной выгодой: предлагают произвести перерасчет пенсии или получить дополнительные выплаты. При этом настоящие сотрудники никогда не просят реквизиты банковских карт, пароль от госуслуг или другие персональные данные.

Если человек подозревает, что общается с мошенникам, то лучше перезвонить по официальным телефонам фонда, посоветовали в ПФР.

Ранее сообщалось, что в январе был зафиксирован рост числа фишинговых сайтов с объявлениями о покупке билетов на концерты и спектакли. При этом вместо билетов злоумышленники оформляли подписку на мошеннические сайты. После оформления подписки мошенники списывали деньги с карты. Происходило это не разово, а с интервалом в несколько секунд.