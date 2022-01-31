Россиян предупредили о способе кражи личных данных с помощью смарт-часов

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Фото: depositphotos/GaudiLab
Россиян предупредили о способе кражи персональных данных мошенниками с помощью смарт-часов. Об этом "Ленте.ру" рассказали аналитики компании ESET.
Они пояснили, что многие смарт-часы синхронизируются со смартфонами и некоторыми приложениями, в том числе с электронной почтой и мессенджерами, что дает мошенникам возможность захватить оба устройства и украсть личные данные.
При этом аналитики выразили обеспокоенность функцией геолокации смарт-часов, особенно детских, поскольку это позволяет злоумышленникам определить местоположение пользователя и физически атаковать его самого и имущество, например автомобиль.
Эксперты добавили, что за прошедшие годы было зафиксировано много уязвимостей из-за Bluetooth. По их словам, избежать кражи данных можно с помощью двухфакторной аутентификации, надежного пароля и запрета на внешние подключения к устройству.
"По нашим оценкам, рынок смарт-часов и фитнес-трекеров ежегодно будет увеличиваться на 12,5% и к 2028 году превысит 118 миллиардов долларов. Такие показатели не могут не привлекать мошенников", – говорится в сообщении компании.
Ранее представитель ВТБ рассказал, что в январе 2022 года был зафиксирован рост числа фишинговых сайтов с объявлениями о покупке билетов на концерты и спектакли. При этом вместо билетов злоумышленники оформляли подписку на мошеннические сайты.
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